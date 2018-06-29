СДПК считает, что ГКНБ должен ответить на анонимные заявления в соцсетях

Распространение грязных вымыслов о взятках от китайской компании ТВЕА мы рассматриваем как попытку скрыть полное отсутствие доказательной базы в уголовных делах по модернизации ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-секретарь партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

"Один из интернет-порталов опубликовал откровенно лживые слухи от имени некоего Сабыра Муканбетова о том, что бывший глава Кыргызэнергохолдинга получил в рамках проекта по модернизации Бишкекской ТЭЦ "подарок" в размере 7 миллионов долларов от китайской компании с намеком на ТВЕА. Позже в ходе допросов бывший глава Калиев А. признался в получении взятки, а его супруга будто бы под покровом ночи внесла эту сумму наличными в ГКНБ", - заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, в распространяемых слухах говорится о том, что в ходе допросов Калиев А.Р. сообщил и о получении денежных средств от китайской компании Атамбаевым А.Ш. и Исаковым С.Дж, соответственно, 100 млн долларов и 40 млн долларов, отмечает СДПК.

"Мы связались с адвокатом Айбека Калиева, и он назвал такие слухи ложью и несоответствующими действительности. Считаем, что ГКНБ также обязан официально опровергнуть слухи, распространяемые гражданином Муканбетовым С. и анонимными авторами в СМИ и социальных сетях", - подчеркнула Жолдубаева.