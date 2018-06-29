Теперь с юга Кыргызстана на Иссык-Куль можно долететь самолетом

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" сегодня приземлился первый рейс из южной столицы Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе "МАМ".

Как уточняется, авиакомпания "Тез Джет" доставила 87 пассажиров по направлению "Ош-Тамчы" на самолете RG 85 (бортовой номер EX 27003).

"Этот рейс будет регулярным и выполняться 3 раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. В летнем сезоне 2018 года международный аэропорт "Иссык-Куль" будет принимать регулярные рейсы следующих авиакомпаний: "QAZAQ Air" по направлению "Алматы-Тамчы-Алматы" 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам, "Узбекистан хаво йуллари" по направлению "Ташкент-Тамчы-Ташкент" 2 раза в неделю по вторникам и пятницам и "Сибирь" по направлению "Новосибирск-Тамчы-Новосибирск" также 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям", - добавили в пресс-службе "МАМ".