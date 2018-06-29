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С завтрашнего дня закроют улицу 7 апреля

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- Оксана Гут
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С 30 июня в связи с проведением дорожных работ закрывается для движения автомобильного транспорта восточная сторона улицы 7 апреля на участке от улицы Анкара (Горького) до проспекта Чуй. Об этом информирует Управление капитального строительства мэрии города Бишкек.

Отмечается, что в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на данном участке будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 15 октября.

Движение по улице 7 апреля будет осуществляться по западной стороне в обоих направлениях. Заезд на рынок "Мадина" можно будет осуществить, как и раньше, через мост.

Мэрия города Бишкек приносит извинения горожанам и гостям столицы за доставленные неудобства и просит учитывать, что проезд на автомобильном транспорте может занять больше времени, чем обычно.

URL: https://www.vb.kg/371799
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
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