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Проблемы Арала и водных ресурсов обсудили эксперты стран ЦА

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- Виктория Григоренко
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В Бишкек по инициативе кыргызской стороны состоялись консультации экспертов профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии по реформированию Международного фонда спасения Арала. Об этом сообщили в МИД.

"В ходе консультаций проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам совершенствования деятельности и реформирования МФСА, комплексного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии", - сообщается в информации.

Уточняется, что консультации состоялись при содействии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

URL: https://www.vb.kg/371802
Теги:
МИД, Центральная Азия, Кыргызстан
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