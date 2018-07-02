Проблемы Арала и водных ресурсов обсудили эксперты стран ЦА

В Бишкек по инициативе кыргызской стороны состоялись консультации экспертов профильных министерств и ведомств стран Центральной Азии по реформированию Международного фонда спасения Арала. Об этом сообщили в МИД.

"В ходе консультаций проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам совершенствования деятельности и реформирования МФСА, комплексного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии", - сообщается в информации.

Уточняется, что консультации состоялись при содействии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.