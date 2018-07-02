Погода
$ 67.90 - 68.20
€ 78.95 - 79.87

За неделю по республике задержано 332 пьяных водителя

142  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 22 по 28 июня 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызской Республики, а также его подразделений выявили 20 846 нарушений в области безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

• 616 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;

• пьяными за рулем задержано 332 водителя;

• за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 3756 водителей;

• за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении 60-ти водителей. Все автомашины растонированы;

• 2812 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения;

• 27 водителей нарушили правило перевозки опасных и крупногабаритных грузов;

• Не имеющими права управления задержано 31 водителей.

826 единиц транспортного средства водворено на штрафную площадку.

URL: https://www.vb.kg/371804
Теги:
нарушения, ПДД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  