За неделю по республике задержано 332 пьяных водителя

С 22 по 28 июня 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызской Республики, а также его подразделений выявили 20 846 нарушений в области безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

• 616 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;

• пьяными за рулем задержано 332 водителя;

• за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 3756 водителей;

• за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении 60-ти водителей. Все автомашины растонированы;

• 2812 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движения;

• 27 водителей нарушили правило перевозки опасных и крупногабаритных грузов;

• Не имеющими права управления задержано 31 водителей.

826 единиц транспортного средства водворено на штрафную площадку.