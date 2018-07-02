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В Шымкенте задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании мальчика

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- ВБ
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В Шымкенте полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего мальчика, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на ДВД ЮКО.

"Относительно распространенного в социальных сетях видео незаконного действия мужчины в отношении малолетнего ребенка сообщаем, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента. Полицейскими проведены все необходимые розыскные мероприятия. В результате оперативники в тот же день по "горячим следам" задержали подозреваемого. Он водворен в ИВС", ― сообщает пресс-служба ведомства.

Запущено досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.

Ранее по Казнету разлетелся видеоролик с камер видеонаблюдения в подъезде - на нем неизвестный мужчина пытается изнасиловать малолетнего ребенка. Отчетливо видно, как взрослый мужчина заводит малолетнего мальчика в подъезд и скрывается с ним под лестницей на первом этаже. Заметно, что под лестницей происходит борьба, похоже, что кто-то пытается вырваться, мужчина удерживает его.

Следующие кадры уже с наружной камеры видеонаблюдения. Женщина входит в подъезд, после чего на улицу торопливо выбегает мужчина, по виду похожий на того, что завел ребенка под лестницу. Женщина гонится за ним, а в подъезде мальчик, сгибаясь, как от боли, подтягивает на себе шорты.

URL: https://www.vb.kg/371806
Теги:
Казахстан, насилие, несовершеннолетние, педофилия
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Комментарии
чуйскыйхуйскый
02.07.2018, 15:20

100пудово оштук!!!

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