4 смерти в двух страшных ДТП - возможно, водители были пьяны...

1 июля в 4.30 утра в Кемине на 85 км автомашина Toyota Avensis, двигаясь из г. Кара-Балта, совершила лобовое столкновение с BMW 525.

В "Тойоте" находилась семья: муж, жена и их годовалый ребенок. Девочка погибла на месте от полученных травм. Ее мать скончалась в больнице, не приходя в сознание. Мужчина-водитель получил травмы средней тяжести, рассказывают "Вечерке" подробности в УОБДД Чуйской области.

В БМВ находились два сотрудника Чуйского УОБДД, которые возвращались со смены. Один из них получил травмы головы, порезы и ушибы. Второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вторая смертельная авария произошла днем по объездной дороге близ Токмака. Автомашина Mazda 6 ехала с запада на восток, выехав на встречную полосу, столкнулась лоб в лоб с Hyundai Porter.

В "Мазде", по данным УОБДД, также находилась семья из трех человек. Супруги, оба 1975 г.р., скончались: жена на месте происшествия, муж – в больнице. Вмиг остался сиротой 4-летний ребенок. У него несерьезные травмы. Мальчика из больницы уже забрали его родственники.

- В настоящее время ведутся следственные мероприятия, проводятся необходимые экспертизы. По предварительным данным, оба водителя – виновника ДТП – уснули за рулем. Нам предстоит выяснить, как это произошло, по каким причинам. Есть информация, что одна из пострадавших семей возвращалась с тоя, - отметили в УОБДД Чуйской области.