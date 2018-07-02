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В рейтинге миролюбивых стран Кыргызстан занял 108 место

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- Виктория Григоренко
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Кыргызстан в списке самых миролюбивых стран мира по версии Global Peac Index занял 108 место, уступив Молдове – 64 место, Казахстану – 70, Беларуси – 101, Грузии – 102 и Узбекистану – 104.

Примечательно, что Россия в этом Индексе стран занимает 154 место, Таджикистан – 114, Туркменистан -119, Армения – 120, Китай – 112. Всего GPI 2018 охватил 163 страны мира. Первое место отдано Исландии, второе – Новой Зеландии, третье – Австрии. На последних расположились: 163 – Сирия, 162 – Афганистан, 161 – Южный Судан и 160 – Ирак.

Как отмечается, Индекс составлялся по анализу напряженности, конфликтов и кризисов, возникших в последнее десятилетие и оставшихся нерешенными, а также по существующему потенциалу вспышек насилия в стране. Он учитывает как внутренние факторы - например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние - международные отношения страны, расходы на военные нужды. Составляется социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира с 2007 года.

Стоит подчеркнуть, что Кыргызстан также не вошел и в рейтинг самых безопасных стран мира - 2018, который опубликовал Институт Гэллапа (Американский институт общественного мнения). При этом, в верхушку лидеров внесли Узбекистан. Он занял пятое место, набрав 91 бал. Всего данный список состоит из десяти стран мира. Первые три занимают: Сингапур (97 баллов), Норвегия (93 балла), Исландия (93 балла). Сам топ государств составлялся по опросу более 148 000 человек. И состоял из вопросов о прогулке по городу ночью, эффективности работы полицейских и частоты ограблений туристов.

URL: https://www.vb.kg/371813
Теги:
рейтинг, Россия, Узбекистан, безопасность, Кыргызстан
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Комментарии
Плюрализм
02.07.2018, 13:57

Кто эти рейтинги издает-бездельники.

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Гражданин
02.07.2018, 15:00

Они в наших жилмассивах "белая орда" итд итп и в некоторых селах не были, а там можно 163 место отдавать

0
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Жалоба модератору
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