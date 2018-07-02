Хотите снега? Поднимитесь в высокогорные районы Кыргызстана

3-4 июля на большей части территории Кыргызстана временами дожди, грозы, на летних пастбищах, которые расположены в высокогорных районах, переход дождя в снег. Об этом сообщает Кыргызгидромет и МЧС КР.

По их данным, в Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областях осадки сильные, в предгорных и горных районах Ошской, Баткенской областей интенсивные.

- Ветер западный 4-9 м/с, 3 июля с порывами до 17-22 м/с. 3 июля ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: в Чуйской долине до 23-28°, в Таласской долине 21-26°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 25-30°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей 20-25°, в горных районах 13-18°, в высокогорных районах 3-8°. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, - отмечает Кыргызгидромет.

Сегодня 2 июля, по данным МЧС, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областей, в большинстве районов Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях дожди и грозы.

- Ветер западный со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20, - говорится в сообщении.