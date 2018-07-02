Иностранцы вновь нарушили пограничный режим КР

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что на границе с Таджикистаном в Ошской области неподалеку от альплагеря 1 июля 2018 г. пограничники управления ГПС КР по Ошской области задержали 8-х граждан России, 1-го гражданина Польши, 2-х граждан Кыргызстана за нарушение режима государственной границы.

Иностранные граждане и кыргызстанцы находились в пограничной полосе на кыргызско-таджикском участке государственной границы, не имея разрешительных документов.

Таким образом, они нарушили постановление Правительства КР от 4 апреля 2016 года № 172 "Об утверждении правил пограничного режима и режима пограничной полосы Кыргызской Республики".

В соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности все задержанные были оштрафованы.

Согласно правилам въезда (прохода) на приграничную территорию, где установлен пограничный режим, въезд (проход) граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан, лиц без гражданства и транспортных средств на приграничную территорию осуществляется по действительным документам, удостоверяющим личность, и с разрешения ГРС КР и ГПС КР. Для получения разрешения граждане и организации должны обратиться в ГРС КР или его территориальные подразделения по соответствующей форме. После получения разрешения на въезд на приграничную территорию граждане и организации, в зависимости от места их нахождения, обязаны представить в ГПС КР или в управление по области (пограничный отряд, отдел пограничной службы, пограничная застава) разрешительные документы и их копии, с указанием сведений о цели въезда, участниках, времени производства работ или мероприятий, используемых транспортных и иных технических средствах. Напоминаем, что граждане, нарушившие правила въезда (прохода), пребывания на приграничной территории, где установлен пограничный режим, у которых прекращено действие разрешения, обязаны покинуть пределы приграничной территории в установленные сроки и выплатить административный штраф.

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