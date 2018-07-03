Россия продлила запрет на транзит с Украины в Кыргызстан и Казахстан

Россия до конца года продлила запрет на перевозки через территорию страны определенных товаров с Украины в Кыргызстан и Казахстан. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Отмечается, что с начала 2016 года официальная Москва запретила импорт украинских товаров, включенных в санкционный перечень и к которым применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля.

Ровно 2 года назад этот запрет расширили в отношении таких товаров идущих в Кыргызстан и Казахстан через российскую территорию.

Как отмечается, Россия снимет этот запрет, если сможет прослеживать весь путь импортируемого товара.

В свою очередь, Киев обвинил Москву в блокировании импорта и нарушении норм ВТО.

Однако, более двух лет спор остается открытым, экспорт товаров с Украины дороже, а объемы торговли со странами ЕАЭС продолжают снижаться.

Так, по данным Нацстаткома КР, внешнеторговый оборот Кыргызстана с Украиной в январе-марте 2018 г. составил 7,7 млн. долларов США, уменьшившись на 20,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 г.

В частности, импорт украинских товаров составил 6,4 млн. долларов США, уменьшившись на 24,7%.

Для справки:

К нам с Украины поступают: фармацевтическая продукция (на $5,4 млн.), электрические машины ($4,9 млн.), сахар и кондитерские изделия ($4,7 млн.), реакторы ядерных котлов, машин ($3,2 млн.), какао и продукты из него ($3,2 млн.), готовые продукты из зерна ($3,1 млн.), мясо и съедобные субпродукты ($2,4 млн.).