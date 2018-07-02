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Финпол выявил клуб с запрещенными азартными играми

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) установлено, что в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области в компьютерном игровом клубе без названия неизвестные лица осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр, с применением компьютерных симуляторов и аппаратно-программного комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259-1 (организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

26 июля 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСБЭП совместно с УВД Джалал-Абадской области по вышеуказанному адресу был проведен неотложный обыск, при выполнении которого были изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерное оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и денежные средства.

В целях реализации норм Закона Кыргызской Республики "О запрете игорной деятельности", а также Закона Кыргызской Республики "О лотереях" ГСБЭП ведется активная работа, направленная на выявление и пресечение незаконной игорной деятельности по всей территории Кыргызской Республики. В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371824
Теги:
Джалал-Абадская область, казино, Финполиция, ГСБЭП
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