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Пенсионер из России оказался не нужен ни своей стране, ни Кыргызстану

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- Виктория Григоренко
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В редакцию VB.KG обратился российский пенсионер Владимир Горячев. В этом году шесть лет, как мужчина пытается отвоевать у государственной системы положенную им по закону пенсию.

Владимир и Ирина Горячевы родились и жили на Камчатке. В Киргизию во времена Союза перебрались их родители, которым стал невыносим суровый климат Петропавловска-Камчатского. Позже ухаживать за пожилыми отцом и матерью приехали и Горячевы.

На Камчатке пенсионер работал моряком – выходил на рыболовных судах за уловом в открытое море. И на момент оформления пенсии в России его трудовой стаж составлял 40 лет. А в условиях Крайнего Севера, к которому причисляется этот регион России, по условиям законодательства год работы засчитывается за полтора.

Перед отъездом Владимир оформил заслуженные у государства выплаты на старость.

- Ведь там я регулярно платил налоги, работал в море, жена тоже многие годы отработала школьным учителем, отправляя ежемесячные соцотчисления, - рассказал "Вечерке" Владимир Горечев.

В итоге пенсию чете назначили с учетом северного коэффициента, как это установлено законодательством РФ. Подготовив и сдав в местный пенсионный фонд все необходимые бумаги, Владимир Горячев выписал доверенность на получение денег своему родственнику. По приезду в Кыргызстан они встали на учет в Посольство России и начали получать положенное государством денежное довольство. Причем, сбоев в выплатах пенсии не было.

Но в 2013 году пенсионеру пришло извещение из управления пенсионного фонда РФ по Елизовскому району Камчатского края о прекращение назначенных выплат по достижению сначала супругом, а затем и его женой 63-летнего и 55-летнего возраста. Пояснив, что гражданам России для того, чтобы продолжить получать пенсию, необходимо обратиться в местное отделение пенсионного фонда КР.

- Они сослались на межгосударственное соглашение "О гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения". Однако позже в Социальном фонде Кыргызстана, рассмотрев мое заявление, ответили, что согласно Закону КР "О государственном пенсионном страховании", право на льготное пенсионное обеспечение имеют лица, проработавшие в условиях высокогорья и отдаленных зонах КР. "В действующем законодательстве КР льготные пенсии за работу в "северных" условиях не предусмотрены. Поэтому и оснований для назначения Вам и Вашей супруге такого обеспечения не имеется", - говорится в документе за подписью на тот момент зампреда Соцфонда У. Асанова. В итоге единственное, на что мы могли здесь рассчитывать – базовая пенсия в несколько тысяч сомов за 40-летний стаж работы в суровых условиях. В итоге я и моя супруга остались без средств к существованию, - сетует Горячев.

Не помогли российскому пенсионеру-моряку и неоднократные обращения в Посольство РФ. Сначала там для решения проблемы попросили предоставить справку из Соцфонда КР о том, что у него отсутствует пенсия в нашей республике. Но даже после того, как затребованный документ был предоставлен, ситуация осталось неизменной.

- При этом мы с супругом не меняли гражданство, стоим на учете в Посольстве РФ, голосуем по законодательству России, но вот на честно заработанную пенсию права, оказывается, не имеем. Не помогают ни обращения в органы прокуратуры РФ, ни к чиновникам Камчатского края, к которому относится город, где я проживал долгие годы. И это после того, как глава Центра правовой поддержки защиты прав российских соотечественников Светлана Борцова подчеркнула, что действия чиновников были незаконны. В итоге я сейчас не имею возможности купить на положенные мне по Закону РФ 200 долларов пенсии необходимые продукты, - делится с редакцией пенсионер.

За прошедшие с момента прекращения пенсии шесть лет Владимир Горячев оббегал все возможные инстанции. Никто из чиновников слышать о беде пенсионера, а иначе случившееся и не назовешь, не хочет.

- Посольство меня попросту игнорирует. Правительство КР и госаппарат республики ссылается на межправительственные соглашения. Но что делать мне, простому пенсионеру, как и на что жить? Единственное, что я могу и буду делать - до конца биться с прогнившей системой! – оживился пенсионер.

Сейчас доведенный до отчаяния бюрократической машиной и нуждой моряк-рыболов готов подать в суд на Посольство России в Кыргызстане и на Пенсионный фонд России.

Однако юрист Кайрат Осмоналиев отметил, что суд КР не уполномочен принимать иски иностранных граждан в отношении ведомств иностранного государства.

- Это компетенция либо Конституционного суда России, так как речь идет о нарушении Конституционных прав гражданина этой страны на законную пенсию, либо и вовсе Европейского суда по правам человека. Конечно, можно пойти и более долгим путем – пройти все инстанции внутренних судов России, дойдя до Верховного, который и примет решения о незаконности действий госорганов данного государство. Ведь, даже ссылаясь на территориальное проживание своего гражданина, лишать его законно заработанной пенсии, согласно нормам РФ, нельзя. Поэтому, уверен, что жирную точку в борьбе пенсионера поставит именно Конституционный суд России. К сожалению, наши судебные органы в этом не подмога, - пояснил редакции VB.KG Осмоналиев.

URL: https://www.vb.kg/371827
Теги:
пенсии, посольство, Россия, Кыргызстан
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Комментарии
власть
02.07.2018, 17:07

а сейчас так, всем на всех наплевать, главное родню пропихнуть на жирную должность и досидеть до 2023 года, а потом все гори огнем

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