Неудаляемый вирус под видом российского ПО появился на компьютерах Windows

Пользователи со всего мира обнаружили на своих компьютерах неудаляемую программу All-Radio 4.27 Portable, которая оказалась вредоносной. Впервые сообщения о вирусе появилась на форуме Malwarebytes, пишет Lenta.ru.

Попытки избавиться от нее, сообщает издание, ни к чему не приводит.

По данным СМИ, официально программа российского производства All-Radio 4.27 Portable является бесплатным универсальным плеером, позволяющим слушать музыку и смотреть телепередачи онлайн. Неизвестные хакеры подделали ее и выдали зараженное ПО за оригинал.

Эксперты из BleepingComputer обнаружили, что большинство юзеров сообщили о внезапном появлении плеера после загрузки некоторых активаторов продуктов Microsoft (к примеру, достаточно популярного KMSpico). Их анализ показал, что под видом "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных инфекций - майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.

Судя по характеру ПО, хакерская группировка намерена построить бизнес на данной схеме заражения (добыча криптовалюты, кража данных). Эксперты уверены, что пользователям лучше избегать программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.