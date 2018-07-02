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На юге обезврежены члены ОПГ, промышлявшие вымогательством и грабежами

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- ВБ
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В Джалал-Абадской области оперативниками УБОП СКМ МВД обезврежена преступная группа, занимавшаяся вымогательством и грабежами.

Ранее следственная служба ОВД Токтогульского района возбудила уголовное дело по факту вымогательства, имевшего место в мае текущего года. Неизвестные лица вымогали у 23-летнего жителя Джалал-Абадской области денежные средства в размере сто тысяч сомов и

завладели автомашиной "ВАЗ".

Обеспокоенные безопасностью семьи родственники обратилась в милицию. К расследованию подключились оперативники УБОП СКМ МВД.

В ходе проведенных оперативно-розыскным мероприятий были установлены анкетные данные членов преступной группы вымогателей. На основании собранных материалов и наличия достаточных данных в начале июня 2018 года в доме одного из подозреваемых гражданина К.Э. 1995 г.р., жителя Токтогульского района, совместно со следственной службой РОВД был

произведен обыск, в ходе которых обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" весом 14 грамм. Возбуждено уголовное дело по ст 246 ч.3 (Незаконное хранение наркотиков) УК КР.

По данным криминальной милиции, вышеуказанное лицо является лидером преступной группы, ранее судим за грабеж, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в Джалал-Абаде сотрудниками УБОП СКМ МВД задержаны остальные члены преступной группы:

- М.Н. 1995 года рождения, проживает в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

- Р. уулу Ш. 1996 года рождения, житель Токтогульского района.

- С.А. 1994 г.р., житель Токтогульского района, ранее судим за угон автотранспорта.

По данным СКМ МВД, все вышеуказанные задержанные лица состоят на учете МВД как члены организованной преступной группировки.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела по факту вымогательства ведутся следственные действия, сообщает пресс-служба МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/371832
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, наркотики, Кыргызстан
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