Погода
$ 67.90 - 68.20
€ 78.95 - 79.87

Важно! Как уберечь ребенка от выпадения из окна?

168  0
- Мария Озмитель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С наступлением тепла отмечается ряд несчастных случаев, когда маленькие дети выпадают из окон, особенно в возрасте от 3 до 5 лет. И в некоторых случаях это факты с летальным исходом, констатирует пресс-служба ГУВД Бишкека.

Печальная статистика говорит о том, что почти половина случаев происходит, когда родители

оставляют детей без присмотра.

Как защитить ребенка от падения из окна? Рекомендации от столичной милиции:

• Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком, на пожилых людей или подростков.

• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

• Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Очень часто дети выпадают вместе с москитными сетками.

• По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.

• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

• Если вы переживаете, что малыш может разбить стекло, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. Причем бронированная пленка безопасности, которая укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в раме даже при образовании трещин, что позволит избежать травм и порезов, даст возможность стеклу выполнять свои защитные функции

до замены.

• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Вынуть вставную решетку сможет только человек с достаточной силой и смекалкой (взрослый или подросток). Таких решеток несколько типов. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.

• Если у вас нет финансовой возможности приобрести специальные устройства, то, как бюджетный вариант, можно просто выкрутить ручки с окон в детской комнате и вставлять их лишь по необходимости.

• Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек

URL: https://www.vb.kg/371833
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  