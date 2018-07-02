Важно! Как уберечь ребенка от выпадения из окна?

С наступлением тепла отмечается ряд несчастных случаев, когда маленькие дети выпадают из окон, особенно в возрасте от 3 до 5 лет. И в некоторых случаях это факты с летальным исходом, констатирует пресс-служба ГУВД Бишкека.

Печальная статистика говорит о том, что почти половина случаев происходит, когда родители

оставляют детей без присмотра.

Как защитить ребенка от падения из окна? Рекомендации от столичной милиции:

• Не оставляйте маленьких детей одних. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком, на пожилых людей или подростков.

• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

• Никогда нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Очень часто дети выпадают вместе с москитными сетками.

• По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.

• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

• Если вы переживаете, что малыш может разбить стекло, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. Причем бронированная пленка безопасности, которая укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и удержит в раме даже при образовании трещин, что позволит избежать травм и порезов, даст возможность стеклу выполнять свои защитные функции

до замены.

• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Вынуть вставную решетку сможет только человек с достаточной силой и смекалкой (взрослый или подросток). Таких решеток несколько типов. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.

• Если у вас нет финансовой возможности приобрести специальные устройства, то, как бюджетный вариант, можно просто выкрутить ручки с окон в детской комнате и вставлять их лишь по необходимости.

• Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Пресс-служба ГУВД г.Бишкек