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У москвички украли 300 тысяч долларов. Подозревают мигранта из Узбекистана

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- ВБ
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По данным источников в правоохранительных органах, 300 тысяч долларов украдены у пенсионерки, проживающей в деревне Сатино-Русское в Москве.

"Неизвестный похитил 300 тысяч долларов у пенсионерки 1953 года рождения. Деньги хранились в картонной коробке, которая находилась в подсобной комнате на третьем этаже дома", – цитирует собеседника РИА Новости.

По имеющейся информации, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, подозреваемым стал уроженец Узбекистана, который работал в этом доме на протяжении 10 лет. Следователи предполагают, что он находится за пределами России.

URL: https://www.vb.kg/371835
Теги:
кража, миграция, Россия, Узбекистан
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