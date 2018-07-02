У москвички украли 300 тысяч долларов. Подозревают мигранта из Узбекистана

По данным источников в правоохранительных органах, 300 тысяч долларов украдены у пенсионерки, проживающей в деревне Сатино-Русское в Москве.

"Неизвестный похитил 300 тысяч долларов у пенсионерки 1953 года рождения. Деньги хранились в картонной коробке, которая находилась в подсобной комнате на третьем этаже дома", – цитирует собеседника РИА Новости.

По имеющейся информации, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, подозреваемым стал уроженец Узбекистана, который работал в этом доме на протяжении 10 лет. Следователи предполагают, что он находится за пределами России.