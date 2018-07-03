В Караганде двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав с восьмого этажа

Страшные новости из Казахстана. Там двухлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна восьмого этажа в Караганде, сообщают казахские СМИ.

Малыш умер на месте еще до приезда скорой.

По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, это четвертый ребенок, который за пять дней выпал из окна в Карагандинской области. Все они упали, облокотившись на москитные сетки. Двое детей погибли, один в тяжелейшем состоянии находится в больнице. Еще один ребенок, выпав с седьмого этажа, получил лишь незначительные ссадины. Малышу даже не потребовалось хирургическое вмешательство. По данным медиков, детям от одного года до четырех лет.