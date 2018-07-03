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В Узбекистане хотят разрешить тонировку авто. Но стоить это будет дорого!

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- ВБ
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В Узбекистане хотят разрешить эксплуатацию легковых авто физических и юридических лиц с тонированными стеклами. Правда, за это придется заплатить, со ссылкой на проект постановления правительства сообщает Podrobno.uz.

Если проект постановления примут, тонировку будет осуществлять не лишь бы кто, а ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при МВД РУз. Более того, по разработанному и утверждённому государственному стандарту, на основании разрешения, выдаваемого подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения сроком на 1 год.

Документ предполагает установку тонировки (затемнения) на стекла легковых авто в пределах светопропускания до 5% для задних и 30% для задних боковых стекол.

Разрешение не будет требоваться для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.

Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит девяносто минимальных размеров заработной платы – для физических лиц, сто двадцать минимальных размеров заработной платы – для юридических лиц, сто сорок минимальных размеров заработной платы – для юридических лиц иностранных государств (1 МРЗП – 172 240 сумов).

За въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана транспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.

Министерство внутренних дел должно утвердить перечень государственных органов, выдача разрешений и установка тонировки на стекла служебных легковых транспортных средств которых осуществляется на бесплатной основе.

Издание со ссылкой на документ пишет, что платная тонировка будет доступна с 1 июля 2018 года. Однако вполне очевидно, что к этому времени проект постановления еще не пройдет все стадии официального заверения. Скорее всего срок ввода его в действие будет перенесен на месяц.

URL: https://www.vb.kg/371838
Теги:
МВД, тонировка, Узбекистан
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