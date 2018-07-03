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Утверждено положение о порядке клеймения ювелирных изделий

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Утверждено Положение о порядке опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение принято в целях развития рынка драгоценных металлов. Исходя из этого, руководствуясь статьями 3, 4 и 11 Закона Кыргызской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" Правительство Кыргызской Республики утвердило:

- Положение о порядке опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике;

- Положение о порядке проведения пробирного надзора в Кыргызской Республике;

- Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням.

Пресс-служба правительства отмечает, что Положение о порядке опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов устанавливает виды проб для ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, размеры минимальных значений проб и порядок проведения опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике.

В свою очередь Положение о порядке проведения пробирного надзора определяет основные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них на территории Кыргызской Республики, независимо от форм собственности, требования к учету и отчетности о них, а также к порядку осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Порядок отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням устанавливает критерии отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням.

URL: https://www.vb.kg/371840
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, ювелирная отрасль, Кыргызстан
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Комментарии
Чел
03.07.2018, 10:39

Ну очень нужная и полезная новость.

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