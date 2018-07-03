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Фирма-призрак ввозила из Китая товар, но налоги не платила

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- Оксана Гут
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Сотрудниками Управления ГСБЭП по городу Бишкек рассмотрен материал по факту лжепредпринимательства со стороны ОсОО "С.М.".

Установлено, что ОсОО "С.М.", зарегистрированное в 2017 году на гражданина "Т.С.", не отчитываясь в УГНС по своему району, осуществляло предпринимательскую деятельность по ввозу товаров на территорию Кыргызской Республики из Китайской Народной Республики.

Согласно результатам назначенной со стороны ГСБЭП проверки, Государственной налоговой службой за проверяемый период было доначислено налогов на сумму свыше 7 миллионов сомов (7 543 312 сомов).

В ходе проверки опрошенный гражданин "Т.С." пояснил, что никакого отношения к указанному ОсОО не имеет, при регистрации в государственных органах не участвовал, товары на территорию Кыргызской Республики не ввозил и тем более внешнеэкономической деятельностью не занимался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 182 (лжепредпринимательство) УК КР.

Таким образом, в результате противоправных действий государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 7 миллионов сомов.

В настоящее время ведутся соответствующие мероприятия по установлению причастных лиц.

URL: https://www.vb.kg/371843
Теги:
уголовная ответственность, лжепредпринимательство, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
Актан
03.07.2018, 10:35

Если хорошо покопаетесь, то вылезут уши больших людей. К примеру тот же Раим. 

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Аman Kudaibergen
03.07.2018, 12:25
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 6

Раима никто не тронет. Его на высоком уровне выгораживают.

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