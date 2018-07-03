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В Бишкеке младенца оставили умирать в закрытой машине

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- Оксана Гут
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Пользователь @zarina_omar_t опубликовала в соцсетях пост о том, как неравнодушные бишкекчане спасали грудного ребенка от возможного удушья.

"В районе Ошского рынка в машине закрыли ребенка (девочка на вид 3-4 месяца) и ушли делать покупки… Как мы поняли, она спала, все окна были закрыты. Ребенок плакал минут 40. Мой брат и наш сосед открыли машину, ничего не ломали. Одна из продавщиц успокаивала полчаса ребенка, а его родители еще отсутствовали. Малышка все это время плакала, т.к. ребенок грудной. В общем, подошли горе-родители, и вместо слов благодарности и переживаний была ухмылка у мамаши, а парень и вовсе был возмущен тем, что открыли дверь его машины", - пишет девушка.

Пользователь была шокирована такой бесчеловечной реакцией.

"Вечерка" выясняет, зафиксирован ли этот инцидент в правоохранительных органах, и какое наказание ожидает горе-родителей.

URL: https://www.vb.kg/371844
Теги:
дети, несчастный случай, безопасность, Бишкек
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Комментарии
Райзап
03.07.2018, 10:28

Родители они или не родители, бараны они самые натуральные.

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Жакомо
03.07.2018, 10:36

Если родители так относятся к своим детям, то вы представьте как они относятся к своей стране и дому? 

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чуйскыйхуйскый
03.07.2018, 11:20

100пудово оштуки по роже видно!!

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Я
03.07.2018, 11:23

Нереально. Это не настоящие родители!

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братец Хо
03.07.2018, 11:55

считаю, что данных особей необходимо привлечь к уголовной ответственности. если своих мозгов нет, то может таким образом поймут.

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Баарикан
03.07.2018, 12:03

Действительно горе-родители, если им важна машина. Надо было вызвать полицию, органы опеки.....тогда, может быть, почувствовали бы свою вину.

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Али
03.07.2018, 12:12

Этих дебилов родителей нужно связать по ногам и рукам и оставить в наглухо закрытой машине под жару на час полтора...мразей конченных..

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Индира
03.07.2018, 12:57

Как так можно?!Как бы по мягче их обозвать.. А если б ребенок там задохнулся Согласна таких родителей надо привлекать к уголовной ответственности.

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Адилет
03.07.2018, 12:57

Оставление детей в автомашине,независимо от того, заперли дверь или нет, открыта форточка или нет, нужно приравнять к статье "Оставление человека в опасности" по Уголовному кодексу КР!

И в лучшем случае - штраф в размере 20 тысяч сомов в течение времени задержания родителей!

Для завершения уголовного (а не административного) дела достаточно чьего-либо Видео, и быстрого короткого объяснительного, но БЕЗ заявления в органы о привлечении к наказанию родителей!

Если есть четкое ясное ВИДЕО, то этого достаточно.

Вот стакми  предложениями один из депутатов ЖК может быстро внести предложение впо изменению закона или поправки в закон, чтобы покончить и "закрыть" эту проблему с нерадивыми родителями!

Или как долго в течение 20 лет будет еще тянуться эта проблема с жестоким обращением с детьми?!

Нужна еще одна революция, чтобы "вынудить" политиков поднять свой уровень к "осознанию" таких проблем и принятия мер, или нет?!...

P.S. Обычно у нас для того, чтобы один "порог" сознания преодолеть и повысить его на шаг выше, нужна революция или переворот.  Уже доказано.

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мэсний
03.07.2018, 13:00

Али

Этих дебилов родителей нужно связать по ногам и рукам и оставить в наглухо закрытой машине под жару на час полтора...мразей конченных..

действенный метод воспитания мэсних на время нахождения в неизведанной им местности по поиску травы и корма..

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123
03.07.2018, 14:23

мавры

как размножаться знают, а как нести отвественность за ребенка нести - полный ноль, им машина важнее

просто моральные уроды

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