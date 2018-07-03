В Бишкеке младенца оставили умирать в закрытой машине

Оставление детей в автомашине,независимо от того, заперли дверь или нет, открыта форточка или нет, нужно приравнять к статье "Оставление человека в опасности" по Уголовному кодексу КР!

И в лучшем случае - штраф в размере 20 тысяч сомов в течение времени задержания родителей!

Для завершения уголовного (а не административного) дела достаточно чьего-либо Видео, и быстрого короткого объяснительного, но БЕЗ заявления в органы о привлечении к наказанию родителей!

Если есть четкое ясное ВИДЕО, то этого достаточно.

Вот стакми предложениями один из депутатов ЖК может быстро внести предложение впо изменению закона или поправки в закон, чтобы покончить и "закрыть" эту проблему с нерадивыми родителями!

Или как долго в течение 20 лет будет еще тянуться эта проблема с жестоким обращением с детьми?!

Нужна еще одна революция, чтобы "вынудить" политиков поднять свой уровень к "осознанию" таких проблем и принятия мер, или нет?!...

P.S. Обычно у нас для того, чтобы один "порог" сознания преодолеть и повысить его на шаг выше, нужна революция или переворот. Уже доказано.