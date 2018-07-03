В Бишкеке младенца оставили умирать в закрытой машине

Родители они или не родители, бараны они самые натуральные.
Пользователь @zarina_omar_t опубликовала в соцсетях пост о том, как неравнодушные бишкекчане спасали грудного ребенка от возможного удушья.
"В районе Ошского рынка в машине закрыли ребенка (девочка на вид 3-4 месяца) и ушли делать покупки… Как мы поняли, она спала, все окна были закрыты. Ребенок плакал минут 40. Мой брат и наш сосед открыли машину, ничего не ломали. Одна из продавщиц успокаивала полчаса ребенка, а его родители еще отсутствовали. Малышка все это время плакала, т.к. ребенок грудной. В общем, подошли горе-родители, и вместо слов благодарности и переживаний была ухмылка у мамаши, а парень и вовсе был возмущен тем, что открыли дверь его машины", - пишет девушка.
Пользователь была шокирована такой бесчеловечной реакцией.
"Вечерка" выясняет, зафиксирован ли этот инцидент в правоохранительных органах, и какое наказание ожидает горе-родителей.