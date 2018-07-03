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Неизвестные продолжают уродовать Бишкек

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- ВБ
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"Этим скамейкам на бульваре Эркиндик меньше месяца, а их уже изуродовали.

Вы даже не представляете, сколько труда вложено в каждую скамейку... Мы изготавливаем детали, собираем её, отвозим все детали и инструменты в парк или сквер, устанавливаем, лакируем.

Пожалуйста, дорогие бишкекчане и гости столицы, очень просим вас бережно относиться к труду сотрудников Тазалыка!", - написала в своем обращении на FB пресс-секретарь муниципального предприятия Жибек Каракеева.

К сожалению, это не первая подобная просьба от "Тазалыка" - бишкекчан и гостей столицы просят: не ломать мусорные баки, не вырывать и не топтать цветы, не бросать мусор. Все без толку...

URL: https://www.vb.kg/371845
Теги:
мэрия, Тазалык, парк, Бишкек
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Комментарии
Рус
03.07.2018, 10:42

Как родители их воспитали, так они и ведут себя. 

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Патриот
03.07.2018, 11:20

Кругом одни бараны, что далеко ходить после праздников везде мусор, тому пример воспитания в других странах после матча болельщики убирают за собой мусор в чужой между прочем стране, а "НАШИ же БАРАНЫ" в своей же стране гадят...ПОЗОР им и их родителям 

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мэсний
03.07.2018, 13:02

мырков в нашей стране никто не отменял..только меч катана может решить данный вопрос

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Адилет
03.07.2018, 13:10

На  Эркиндике, Фучика и Молодой Гвардии должен быть оборудован "Дежурный телефон" в будке " (или маленький круглосуточный "ПОМ") Специально для милиции", чтобы любой при таких вот варварском отношении к имуществу или мелкому хулиганству (курят, сношаются, распивают, ломают все) тут же звонить ил задерживать!

То же самое - маленькие ПОМы - и в других парках Бишкека!

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Чел
03.07.2018, 14:34

Адилет

На  Эркиндике, Фучика и Молодой Гвардии должен быть оборудован "Дежурный телефон" в будке " (или маленький круглосуточный "ПОМ") Специально для милиции", чтобы любой при таких вот варварском отношении к имуществу или мелкому хулиганству (курят, сношаются, распивают, ломают все) тут же звонить ил задерживать!

То же самое - маленькие ПОМы - и в других парках Бишкека!

А содержать их кто будет? К каждому м-у милиционера не поставишь.

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