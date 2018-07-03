Неизвестные продолжают уродовать Бишкек

"Этим скамейкам на бульваре Эркиндик меньше месяца, а их уже изуродовали.

Вы даже не представляете, сколько труда вложено в каждую скамейку... Мы изготавливаем детали, собираем её, отвозим все детали и инструменты в парк или сквер, устанавливаем, лакируем.

Пожалуйста, дорогие бишкекчане и гости столицы, очень просим вас бережно относиться к труду сотрудников Тазалыка!", - написала в своем обращении на FB пресс-секретарь муниципального предприятия Жибек Каракеева.

К сожалению, это не первая подобная просьба от "Тазалыка" - бишкекчан и гостей столицы просят: не ломать мусорные баки, не вырывать и не топтать цветы, не бросать мусор. Все без толку...