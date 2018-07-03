Улицу Ахунбаева закроют до 30 августа

По информации Управления капитального строительства, с 5 июля текущего года для проведения дорожных работ закрывается участок улицы Ахунбаева от проспекта Айтматова до улицы Бакаева (Чапаева).

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на данном участке будет уложено новое дорожное покрытие и установлены дорожные бордюры. Работы продлятся до 30 августа 2018 года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы продумывать альтернативные пути движения для проезда на автомобильном транспорте.