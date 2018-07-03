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Улицу Ахунбаева закроют до 30 августа

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства, с 5 июля текущего года для проведения дорожных работ закрывается участок улицы Ахунбаева от проспекта Айтматова до улицы Бакаева (Чапаева).

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на данном участке будет уложено новое дорожное покрытие и установлены дорожные бордюры. Работы продлятся до 30 августа 2018 года.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы продумывать альтернативные пути движения для проезда на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/371847
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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Комментарии
мэсний
03.07.2018, 13:03

почему не пишут как будут  и по какому маршруту ездить бусы..

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Чел
03.07.2018, 14:31

Кому нужны ваши извинения. Лучше сообщите как будет транспорт общественный ездить.

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