Патрульно-постовая служба милиции Бишкека празднует день основания

Приказом министра внутренних дел Киргизской Советской Социалистической Республики, генерал-майором милиции Габидулиным А.К., 3 июля 1979 года в городе Фрунзе создан батальон патрульно-постовой служба милиции, напоминает историю пресс-служба ГУВД Бишкека.

За годы существования служба, претерпев ряд изменений в жизни страны, неизменно продолжает нести службу и обеспечивает охрану общественного порядка на улицах города Бишкек.

С первых дней работы, батальон ППСМ показал свою эффективность в деле обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью на улицах и общественных местах столицы. Образование батальона ППСМ дало возможность повысить эффективность работы по предупреждению правонарушений, укреплению общественного порядка на улицах города Фрунзе.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах столицы сократилось. В настоящее время в полку насчитывается порядка 500 сотрудников патрульно-постовой службы милиции, ежедневно выходя на улицы, несут службу по обеспечению общественного порядка. С начала 2018 года личным составом полка, по раскрыто 657 преступлений, во взаимодействии с другими службами - 397.

За административные правонарушения в районные отделы города было доставлено

6233 правонарушителя. Обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан на 557 различных государственных и местных мероприятиях.

В честь празднования 39-годовщины со Дня образования полка ППСМ ГУВД г. Бишкек за добросовестное исполнение служебных обязанностей, приказом министра МВД Кыргызской Республики сотрудники ППСМ поощрены различными медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами. Также ряду сотрудников объявлена благодарность.