Женщина приехала рожать в закрытый роддом. Кто виноват?

В Минздраве КР началось разбирательство дела по факту произошедших 3 июля во дворе городского родильного дома №2 г.Бишкек родов, сообщила пресс-консультант Минздрава Елена Баялинова.

- Как рассказала главный специалист ведомства Раиса Асылбашева, роддом закрыт на плановый ремонт. Всех рожениц заранее предупреждают об этом и направляют в другие родовспомогательные учреждения столицы. Об этом должны были рассказать женщине в ЦСМ №3 г.Бишкек, где она состояла на учете. Обстоятельства дела сейчас выясняются. На помощь к роженице подоспели врачи роддома №2, которые находились на рабочем месте и курировали проходящие ремонтные работы. По словам Раисы Асылбашевой, с матерью и ребенком в настоящее время всё в порядке, и они находятся под медицинским наблюдением, - пишет пресс-представитель Минздрава.

Напомним, в соцсетях появилось видео, как якобы рожающую женщину не пустили во 2-й роддом, и она родила прямо во дворе медицинского учреждения.