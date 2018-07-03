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Кто же будет новым мэром Оша? "Старый" - Кадырбаев, ушел в ГКПЭН

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому мэр Оша Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич освобожден с этой должности, и другим распоряжением назначен заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Теперь не менее важный вопрос - кто займет должность мэра Оша - это должен решить Ошский городской кенеш.

URL: https://www.vb.kg/371853
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, мэрия, Ош, правительство, ГКПЭН, Айтмамат Кадырбаев
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