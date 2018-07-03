Кто же будет новым мэром Оша? "Старый" - Кадырбаев, ушел в ГКПЭН

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому мэр Оша Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич освобожден с этой должности, и другим распоряжением назначен заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Теперь не менее важный вопрос - кто займет должность мэра Оша - это должен решить Ошский городской кенеш.