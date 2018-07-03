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В Алматы художник отрезал себе ухо. Слава Ван Гога не дает покоя...

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- ВБ
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В Казнете появилось весьма странное и пугающее видео - на нем молодой человек, судя по всему, художник, на алматинском "Арбате" (пешеходный бульвар - ред.) сначала пнул картину, а потом вытащил что-то из кармана и отрезал себе ухо.

То ли картина показалась ему недостойной, то ли молодой человек был слишком пьян, неизвестно. Видео на этом обрывается.

Незадачливого парня уже прозвали алматинским Ван Гогом. Правда, не за талант в живописи.

Кстати, есть две версии того, как Ван Гог лишился мочки уха (а не всего, как ошибочно полагают - ред.).

Одна из них гласит, что Ван Гог отрезал себе мочку уха после ссоры с Полем Гогеном. Друзья был в изрядном подпитии, так что логики в этом поступке никто не ищет. Другая версия, что мочку уха случайно отрубил тот же Гоген, размахивая шпагой. И, опять же, надо полагать, не в трезвом состоянии. А добрый друг Ван Гог решил не выдавать товарища, и сказал, что отрезал себе ухо сам.

Надеемся, с алматинским художником и его ухом все в порядке. И вряд ли память о его ухе будет столь же долговечна, как о вангоговском.

URL: https://www.vb.kg/371857
Теги:
Казахстан, травмы, художник
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