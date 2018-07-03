Участвуй в конкурсе от MegaCom и выиграй крутой велосипед

Если ты обладаешь богатой фантазией и хочешь выиграть крутой горный велосипед, тогда участвуй в творческом конкурсе "Твой ХАЙП" от компании MegaCom.

Отправляй оригинальное видео в формате MP4, AVI, MOV, в котором нужно рассказать о том, что для тебя значит слово "хайп". Будь то танец, музыкальная композиция, флешмоб, трюк, юмористическая сценка или все сразу – ограничений нет! Отправить видео можно на электронный ящик hype@megacom.kg до 29 июля 2018 года.

Итоги первого этапа конкурса будут подведены 1 августа 2018 года. Решением жюри из числа сотрудников компании будут отобраны ТОП-9 лучших вариантов по следующим критериям:

- максимальное раскрытие значения слова "хайп"; - креативная и смелая подача; - творческий подход.

Участники, прошедшие во второй тур, получат фирменные сувениры, БЕСПЛАТНЫЕ номера категории "Золото" и полугодовую подписку на пакет "М" тарифа "ХАЙП", а это целых 6 месяцев общения без абонентской платы.

Отобранные работы будут размещены на сайте www.megacom.kg.

Второй этап – народное голосование. Все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу с помощью аккаунтов в Facebook, Instagram, OK, VK на сайте компании. Участник, чье видео наберет максимум голосов до 15 августа 2018 года, становится победителем конкурса и получает главный приз - горный велосипед Cube Attention!

Хронометраж ролика – до 1 минуты. В конкурсе могут участвовать лица, достигшие 16 лет. Контент с ненормативным содержанием к участию допускаться не будет.

Правила участия на официальной странице компании в Facebook.