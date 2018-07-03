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Из-за ошибочных анализов в Aqua Lab девушке чуть не вырезали матку

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- ВБ
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"До сегодняшнего дня я не думала, что в один миг может разрушиться мои мечты и планы......

18.06.18 г меня прооперировали. После, как правило, материал из полости матки сдали на биопсию в лабораторию "Aqua". 29.06.18 г. я получила ужасающий и неожиданный для меня результат - это нулевая стадия рака. На основе этих результатов мне сказали, что есть два пути лечения:

1) Хирургическая - ампутация матки;

2) сложная гормональная терапия с ужасными побочными последствиями (остеопороз, ожирение, ухудшение зрения, головные боли, мигрень, депрессия и многое другое).

Три дня я и мои родные пробыли в стрессовом состоянии. Я похудела на 5 кг за 3 дня. От сильного стресса выпадали волосы пучками. Не могла есть, пить и спать. Даже не хотелось жить. Ведь я мечтала стать матерью.

К счастью я встретила гинеколога-онколога, которая посоветовала мне пересмотреть результаты в лаборатории онкологии, где полностью опровергли результаты "Aqua" лаборатории!!!!

Меня буквально вернули к жизни!

После, придя в себя, я позвонила в лабораторию "Aqua" и сказала, что их результаты ошибочны, и что чуть не сломали мне жизнь.

В ответ я услышала равнодушное: " Жалуйтесь куда хотите".

И пишу сюда не жаловаться, а предупредить о том, что опасно доверять этой лаборатории. Я больше ни ногой туда!".

Этой историей на FB поделилась девушка под ником Memo Serebrmemo. Приложила и фото анализа.

Как оказалось, это не единственная, мягко говоря, неприятная ситуация, связанная с этой лабораторией.

Вот короткий рассказ другой бишкекчанки Гулмиры Торокуловой:

"А я дочь повела на УЗИ в эту же лабораторию с жалобой на острые боли в области живота. Там мне сказали, что у нее аппендицит, и надо срочно делать операцию. Хорошо, что я додумалась заехать в 3-ю детскую, где детские хирурги опровергли это подозрение. Нас прокапали и понаблюдали и отправили домой. А ведь я почти уже была готова согласиться на операцию. Нужно всегда перепроверять анализы и диагнозы".

К сожалению, не только лаборатория Aqua стала объектом критики. Другие лаборатории и частные клиники, как выяснилось, также доставили массу неприятностям обратившимся пациентам.

Ждем реакции Министерства здравоохранения КР на этот вопиющий случай. Пора брать под жесткий контроль коммерческую и часто безответственную медицину.

URL: https://www.vb.kg/371861
Теги:
Минздрав, онкология, репродуктивное здоровье, Кыргызстан
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Комментарии
Дронго
03.07.2018, 17:20

Руководителями этой клиники являются бывшие шашлычники из дружественной нам страны, вот и результат... куда катится мир...

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Врач
03.07.2018, 17:33

А где написано, что рак. Это гиперплазия эндометрия.

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Гражданин
03.07.2018, 17:53

На диагнозе понятным языком написано ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. Сложная непластическая - означает видоизмененный процесс гиперплазии по типу железисто-сосочкового разрастания. Еще указано ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО РОСТА НЕТ. Это значит раковых и предраковых изменений нет. И мне интересно что значит НУЛЕВАЯ СТАДИЯ РАКА. Как я понял это лечащий врач неправильно констатировал диагноз. И еще хочу отметить любой диагноз нужно перепроверять в нескольких лабораториях будь это частная или государственная. ЛЮДИ ВЫ БОЛЬЩЕ СТРАДАЕТЕ ОТ СВОЕГО НЕВЕЖЕСТВА. ПОБОЛЬЩЕ ЧИТАЙТЕ КНИГ, РАСШИРАЙТЕ КРУГОЗОР И БУДЬТЕ НЕМНОГО УМНЕЕ. ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ. И еще я врач-морфолог.

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еееееееееее
03.07.2018, 18:06

Уважаемый Гражданин, а может нам выучиться всем на медика?

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Programist
03.07.2018, 19:26

Гражданин

На диагнозе понятным языком написано ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ. Сложная непластическая - означает видоизмененный процесс гиперплазии по типу железисто-сосочкового разрастания. Еще указано ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО РОСТА НЕТ. Это значит раковых и предраковых изменений нет. И мне интересно что значит НУЛЕВАЯ СТАДИЯ РАКА. Как я понял это лечащий врач неправильно констатировал диагноз. И еще хочу отметить любой диагноз нужно перепроверять в нескольких лабораториях будь это частная или государственная. ЛЮДИ ВЫ БОЛЬЩЕ СТРАДАЕТЕ ОТ СВОЕГО НЕВЕЖЕСТВА. ПОБОЛЬЩЕ ЧИТАЙТЕ КНИГ, РАСШИРАЙТЕ КРУГОЗОР И БУДЬТЕ НЕМНОГО УМНЕЕ. ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ. И еще я врач-морфолог.

Отлично сказано, поддерживаю

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