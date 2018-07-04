В Кыргызстане медресе, молельные дома, намазканы возьмут под контроль

Директор Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов дал "Интерфаксу" интервью, в котором заявил, что его ведомством разработаны и вынесены на общественное обсуждение изменения в закон "О свободе вероисповедания и религиозных организациях", которые предусматривают ряд нововведений, направленных на устранение факторов, несущих потенциальные риски дестабилизации государственно-конфессиональных отношений.

По его словам предлагаемые изменения предусматривают, что все действующие помещения для чтения намаза, молельные дома, часовни и другие помещения, где проводятся религиозные обряды, совершаются молитвы, должны будут пройти обязательную регистрацию в государственном органе.

Причиной предложенных поправок послужило то, что в действующем законодательстве отсутствуют такие ограничения, поэтому в кафе, ресторанах, на рынках, в торговых домах – "повсюду как попало и где попало "отрывают" помещения для чтения намаза и молельные комнаты".

"Мечети у нас состоят в регистрации, мы знаем, кто там имам и что там проповедуют и читают. Однако мы не знаем, что происходит за стенами молельных домов и в помещениях для чтения намаза, в часовнях. Мы даже не знаем, кому они принадлежат и что они там проповедуют, мы не владеем такой информацией. Может быть, они пропагандируют запрещенные в Киргизии радикальные религиозные течения?" - отметил собеседник агентства.

Поправки к закону обязывают все медресе, действующие на территории республики, получить лицензию на право ведения образовательной деятельности, а также ограничивают посещение мечетей и других молельных домов детьми без родителей.