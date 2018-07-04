По подозрению в убийстве восьми младенцев в Англии задержана медработник

Во вторник британская полиция арестовала женщину-медработника по подозрению в убийстве восьми и попытке убить шестерых других в больнице новорожденных на Северо-западе Англии.

Расследование, пишет Time, началось более года назад. Сама больница обратилась в полицию с просьбой выяснить причину более высокой, чем ожидалось, смертности, объяснить которую медики сами не нашли. Все случаи выпали на отделение, в котором заботятся о недоношенных и младенцах с патологиями.

Больница попросила полицию "исключить неестественные причины смерти".

Первоначально расследование было сосредоточено на смерти восьми детей. Полиция заявила во вторник, что в настоящее время расследуется смерть 17 младенцев и 15 "несмертельных случаев" в период с марта 2015 года по июль 2016 года.

Чеширская полиция сообщила, что во вторник утром офицеры арестовали женщину - "специалиста здравоохранения" по подозрению в убийстве и покушении на убийство. Ее личные данные и то, кем она работала, не распространяются.

Детектив-инспектор Пол Хьюз сказал, что арест был "значительным шагом вперед" в "очень сложном и очень чувствительном исследовании".

После смертельных случаев больница прекратила принимать роды до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы.