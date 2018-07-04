Погода
$ 68.03 - 68.25
€ 78.97 - 79.75

По подозрению в убийстве восьми младенцев в Англии задержана медработник

204  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во вторник британская полиция арестовала женщину-медработника по подозрению в убийстве восьми и попытке убить шестерых других в больнице новорожденных на Северо-западе Англии.

Расследование, пишет Time, началось более года назад. Сама больница обратилась в полицию с просьбой выяснить причину более высокой, чем ожидалось, смертности, объяснить которую медики сами не нашли. Все случаи выпали на отделение, в котором заботятся о недоношенных и младенцах с патологиями.

Больница попросила полицию "исключить неестественные причины смерти".

Первоначально расследование было сосредоточено на смерти восьми детей. Полиция заявила во вторник, что в настоящее время расследуется смерть 17 младенцев и 15 "несмертельных случаев" в период с марта 2015 года по июль 2016 года.

Чеширская полиция сообщила, что во вторник утром офицеры арестовали женщину - "специалиста здравоохранения" по подозрению в убийстве и покушении на убийство. Ее личные данные и то, кем она работала, не распространяются.

Детектив-инспектор Пол Хьюз сказал, что арест был "значительным шагом вперед" в "очень сложном и очень чувствительном исследовании".

После смертельных случаев больница прекратила принимать роды до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы.

URL: https://www.vb.kg/371871
Теги:
Великобритания, дети, здравоохранение, убийство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  