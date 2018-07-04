Жалоба на Ленинское МТУ - не следят за порядком, не штрафуют нарушителей!

"Добрый день. Я проживаю по улице Айни, и каждый день прохожу по Бакаева. Пишу вам, так как МТУ Ленинского района бездействует. На пересечении улиц Бакаева и Айни между тротуаром и дорогой высыпан отсев глины-песка, стоят непонятные железные шкафы, которые могут на кого- нибудь упасть, Сам тротуар тоже всегда занят железками и мешками.

МТУ не следит за порядком. Насколько я знаю, когда я высыпала песок на придорожную часть на Айни, приехали из МТУ и тут же выписали штраф. Хотя я высыпала всего-то на пару часов, пока заносили домой, так как машина бы не поместилась бы через ворота".

Сообщение прислала Тахмина. Ждем реакцию от мэрии Бишкека и Ленинского акимиата.