На 2018-2019 год выделено 5705 государственных образовательных грантов

Утвержден Перечень специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2018-2019 учебный год. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

На 2018-2019 учебный год предоставлено 5705 государственных образовательных грантов, из которых 4903 грантовых места выделено для высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования и науки Кыргызской Республики. Остальные грантовые места будут финансироваться через другие государственные органы с учетом имеющейся потребности в кадрах и анализа трудоустройства выпускников.

Необходимо отметить, что по данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, в настоящее время наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, сферы услуг, здравоохранения и образования.

Поэтому при распределении грантовых мест учитывалась необходимость подготовки специалистов для приоритетных отраслей отечественной экономики, таких как промышленность (горнодобывающая, нефтеперерабатывающая, легкая, пищевая, сборное производство) сельское хозяйство, энергетика, туризм. Кроме того, в связи с реализацией общенациональной программы цифровой трансформации "Таза Коом" предусмотрено увеличение количества грантовых мест для специальностей в области компьютерных технологий.