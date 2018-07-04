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На 2018-2019 год выделено 5705 государственных образовательных грантов

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- ВБ
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Утвержден Перечень специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2018-2019 учебный год. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

На 2018-2019 учебный год предоставлено 5705 государственных образовательных грантов, из которых 4903 грантовых места выделено для высших учебных заведений, подведомственных Министерству образования и науки Кыргызской Республики. Остальные грантовые места будут финансироваться через другие государственные органы с учетом имеющейся потребности в кадрах и анализа трудоустройства выпускников.

Необходимо отметить, что по данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, в настоящее время наибольшую потребность в кадрах испытывают отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, сферы услуг, здравоохранения и образования.

Поэтому при распределении грантовых мест учитывалась необходимость подготовки специалистов для приоритетных отраслей отечественной экономики, таких как промышленность (горнодобывающая, нефтеперерабатывающая, легкая, пищевая, сборное производство) сельское хозяйство, энергетика, туризм. Кроме того, в связи с реализацией общенациональной программы цифровой трансформации "Таза Коом" предусмотрено увеличение количества грантовых мест для специальностей в области компьютерных технологий.

URL: https://www.vb.kg/371875
Теги:
вуз, здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, Кыргызстан
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