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"Постоялец" одной колонии-поселения поставлял наркотики в Молдовановку

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- ВБ
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В конце июня, рано утром, примерно в 04:30 часов, в селе Молдовановка Аламединского района в одно из расположенных учреждений ГСИН неизвестным лицом был осуществлен переброс запрещенных предметов. "Посылка" упала на контрольно-следовую полосу. Факт противозаконных действий был замечен.

На месте происшествия был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Неизвестный мужчина, осуществлявший переброс, успел скрыться, но ненадолго.

Оперативники УБОП СКМ МВД осуществляли совместно с сотрудниками ГСИН оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления и пресечения переброски запрещенных предметов в исправительные учреждения, задержания лиц, занимающихся переброской и распространением наркотиков. Совместные мероприятия направлены на организацию взаимодействия по предупреждению и пресечению поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения, установление и задержание лиц, намеревающихся совершить их перебросы. По данным экспертизы представленное вещество является наркотическим средством "гашиш" (смола каннабиса), весом 23,68 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.247 ч.2 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств) УК КР.

В результате принятых оперативных мер, сотрудники Службы криминальной милиции установили подозреваемого. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин А.Т. 1970 года рождения, уроженец г.Нарын, ранее несколько раз судимый. По данным 3-го управления УБОП СКМ МВД, задержанный гражданин отбывает наказание в другой колонии-поселении.

Выяснилось, что переброшенные наркотические средства предназначались осужденному гражданину Б.А., 1986 г.р., отбывающему срок в исправительном учреждении в селе Молдовановка. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/371877
Теги:
ГСИН, МВД, наркотики, Кыргызстан
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