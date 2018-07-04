Казах представился богатым японцем и склонил колумбийку к групповому сексу

И смех, и грех. Уроженец Карагандинской области представился богатым японцем и склонил к групповому сексу футбольную фанатку, приехавшую в Москву из Колумбии.

Информация начала распространяться в соцсетях. Все бы ничего, но казах снял фото- и видеоматериалы, и теперь обвиняется российскими правоохранительными органами в незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов. МИД Казахстана, сообщают казахские СМИ, уже в курсе ситуации.

В ходе допроса подозреваемый признался, что выдавал себя за богатого гражданина Японии, но разговаривал при этом по-казахски. И, как утверждает, между ним и колумбийкой произошло языковое недопонимание - он якобы не понял, что она попросила его удалить все отснятые материалы.

Мужчина уже сотрудничает со следствием, признал свою вину и передал порнографическую съемку правоохранителям.

В свое оправдание казах-японец заявил, что колумбийка осталась очень довольна и даже оставила свои контакты и электронный адрес.

Вот такая волшебная сила мундиаля...