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Казах представился богатым японцем и склонил колумбийку к групповому сексу

2023  0
- ВБ
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И смех, и грех. Уроженец Карагандинской области представился богатым японцем и склонил к групповому сексу футбольную фанатку, приехавшую в Москву из Колумбии.

Информация начала распространяться в соцсетях. Все бы ничего, но казах снял фото- и видеоматериалы, и теперь обвиняется российскими правоохранительными органами в незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов. МИД Казахстана, сообщают казахские СМИ, уже в курсе ситуации.

В ходе допроса подозреваемый признался, что выдавал себя за богатого гражданина Японии, но разговаривал при этом по-казахски. И, как утверждает, между ним и колумбийкой произошло языковое недопонимание - он якобы не понял, что она попросила его удалить все отснятые материалы.

Мужчина уже сотрудничает со следствием, признал свою вину и передал порнографическую съемку правоохранителям.

В свое оправдание казах-японец заявил, что колумбийка осталась очень довольна и даже оставила свои контакты и электронный адрес.

Вот такая волшебная сила мундиаля...

URL: https://www.vb.kg/371882
Теги:
Казахстан, Россия, футбол, Колумбия, ЧМ 2018
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