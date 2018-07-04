Защиту задержанного полковника МВД приняла адвокат Татьяна Чильникина

26 июня пресс-служба ГКНБ распространила информацию, что оперативными сотрудниками Антикоррупционной службой ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД КР в рамках ранее возбужденного ГП КР уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением") и 313 ("Вымогательство взятки") Уголовного кодекса КР, при получении денежных средств в размере 5000 долларов США с поличным задержаны начальник управления по расследованию особо важных дел ГСУ МВД КР полковник милиции М.Н.Н. и старший следователь ГСУ МВД КР подполковник милиции Ж.А.А.

Как стало известно VB.KG из собственных источников, защиту начальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ МВД КР полковника милиции М.Н.Н. (как и следствие, пока не будем озвучивать его данные) взяла на себя известный в Кыргызстане адвокат Татьяна Чильникина, кстати, в прошлом, также начальник следственного подразделения по расследованию особо важных дел, только Генпрокуратуры.

Она согласилась дать "Вечерке" комментарий по этому делу, которое обещает быть весьма интересным. Татьяна Ивановна подтвердила, что приняла на себя защиту обвиняемого.

- Действительно, полковник милиции М.Н. был задержан якобы при получении взятки. Сразу отмечу, что только войдя в это дело и ознакомившись с первичными следственными документами, я увидела несколько странных моментов. Вызывает множество вопросов личность заявителя. По настоящее время и на момент написания заявления он находился в розыске. В отношении него судом была избрана мера пресечения – арест. Заявитель по данному делу сам обвиняется в тяжких преступлениях – мошенничестве, организации преступного сообщества, злоупотреблении служебным положением.

Поэтому совершенно непонятно, как он мог обратиться в следственные органы, написать заявление и при этом не быть задержанным в рамках объявленного на него розыска.

Обстоятельства задержания тоже весьма противоречивы, и также вызывают серьезные вопросы и сомнения.

В настоящее время проводятся следственные действия, и говорить что-либо еще пока преждевременно - резюмировала адвокат.

"Вечерка" будет следить за развитием этого дела.