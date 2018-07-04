Новая аллея Раппопорта появится на Иссык-Куле не скоро

Когда закон "О трансформации земель" войдет в силу, Госархстрой и Госрегистр узаконят участок под новую аллею, только потом будет объявлен тендер на закупку деревьев. О ходе восстановления аллеи Раппопорта "Вечерке" рассказал пресс-секретарь полпреда Иссык-Кульской области КР Жаныбек Кожоев.

По его словам, сейчас никаких работ по высадке новых деревьев на аллее Ала-Тоо (более известной, как аллея Раппопорта) вестись не может. Так как земельный участок, на котором ранее произрастали тополя и карагачи, не узаконен.

- Эта земля ранее принадлежала конезаводу. Поэтому сами мы не имеем права не ней что-либо высаживать или строить. Мы ждем, когда земельный участок будет трансформирован, согласно внесенным поправкам в закон. Только после этого нам выделят участок под восстановление аллеи. Пока неизвестно даже, какой площадью, - сообщил Жаныбек Кожоев.

Следующим этапом станет подготовка и проведение тендера на закупку деревьев. И не только. Ведь местные власти планируют создать целую зону отдыха для кыргызстанцев, и, конечно, приезжающих на Иссык-Куль туристов.

- Мы планируем посадить более 900 деревьев. Причем разные породы: тую, каштаны, сирень и обязательно - серебристый тополь. Вообще мы хотим создать фестиваль цветения, чтобы в дальнейшем можно было проводить на аллее мероприятия в разные сезоны. Мы думаем, это будет хорошее место для туристов. Чтобы увековечить память Леонида Раппопорта – поставим памятник. А на открытие обновленной аллеи позовем его родственников, если найдем, - отметил пресс-секретарь.

Однако оговорился, реализация задуманного напрямую зависит от бюджета. Пока же ни предварительная стоимость проекта, ни источники финансирования не определены.

Закон же, о котором идет речь, был одобрен Жогорку Кенешем 20 июня. И уже направлен на подпись президенту.

Аллею Раппопорта, высаженную рабочими конезавода в 1934 году по инициативе первого его директора Леонида Раппопорта, вырубили из-за реконструкции автотрассы Балыкчы - Корумду перед Всемирными играми кочевников летом 2016 года. Достопримечательность исчезла вместе с 704 "легендарными" тополями и карагачами, которые ушли на дрова.