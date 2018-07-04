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Выборы мэра Оша назначены на 18 июля

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- ВБ
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Постановлением ЦИК КР от 4 июля 2018 года выборы мэра города Ош Кыргызской Республики назначены на 18 июля 2018 года, с 9-00 до 12-00 часов.

Ошской территориальной избирательной комиссии поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 3 июля 2018 года № 450 мэр города Ош Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич освобождён от занимаемой должности на основании поданного заявления.

Справочно: Мэром города, согласно ст.22 Закона КР "О статусе города Ош" может быть гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и частных хозяйствующих субъектах не менее 5 лет, свободно владеющий государственным языком.

Не может быть мэром города гражданин Кыргызской Республики, имеющий судимость за совершение преступления, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, имеющий судимость за совершение преступления против государственной власти независимо от того, погашена или снята судимость, а также имеющий гражданство иностранного государства, сообщает информационный отдел аппарата ЦИК КР

URL: https://www.vb.kg/371887
Теги:
выборы, Ош, Кыргызстан, мэр, мэрия, ЦИК
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