Абылгазиев: Госорганы не должны препятствовать работе предпринимателей

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 4 июля, провел совещание по вопросам исполнения доходной части государственного бюджета за первое полугодие 2018 года.

За 1 полугодие 2018 года в республиканский бюджет поступило ресурсов без учета специальных средств и ПГИ в размере 69,2 млрд сомов, или план выполнен на 105,6 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года ресурсы выросли на 7,7 % или на 4,9 млрд сомов.

Общий объем доходов республиканского бюджета (без учета спец.средств и ПГИ) за 1 полугодие 2018 года составил 55,9 млрд сомов или 105,7 % от утвержденного плана. В сравнении с

аналогичным периодом 2017 года доходы бюджета увеличились на 193,2 млн сомов.

Глава Правительства отметил, что для решения социально-экономических вопросов и выполнения обязательств перед гражданами страны, соответствующие государственные органы должны обеспечивать пополнение государственного бюджета на должном уровне.

Министр финансов Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев проинформировал, что налоговые поступления за указанный период составили 49,3 млрд сомов с превышением плана на 103,8 %. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост налоговых поступлений составил 8,0 млрд сомов или больше на 19,4 %. Неналоговые поступления составили 6,5 млрд сомов, или 122,2 % от утвержденного плана.

Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики за первое полугодие 2018 года собрано налоговых и неналоговых доходов в сумме 37,5 млрд сомов, с превышением плана на 469,0 млн сомов. Таким образом план выполнен на 101,3 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 3,8 млрд сомов.

Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики собрано доходов в сумме 20 млрд сомов, с превышением плана на 1,7 млрд сомов. Исполнение плана составило 109,7 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 5 млрд сомов.

Премьер-министр особо подчеркнул, что сотрудники фискальных органов должны добросовестно подходить к исполнению своих обязанностей при работе с представителями бизнеса.

"Государственные органы не должны препятствовать работе предпринимателей. Развитие бизнеса – это большой труд, мы должны создавать для них необходимые условия и увеличивать сборы в бюджет страны. В то же время к недобросовестным плательщикам должны применяться самые жесткие меры", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства отметил, что на сегодняшний день основным приоритетом совершенствования деятельности фискальных органов является внедрение электронных систем фискализации налоговых процедур.

"Необходимо ускорить внедрение фискализации налоговых процедур, что позволит вывести значительную часть отечественной экономики "из тени". Это в свою очередь приведет к росту доходной части бюджета, соответственно появится возможность решить многие вопросы социального характера", - подчеркнул премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил фискальным органам обеспечить исполнение установленного плана по доходной части государственного бюджета на второе полугодие 2018 года.

Кроме этого, премьер-министр отметил, что в Кыргызстане нет государственных таможенных терминалов, которые могли бы приносить прибыль в доходную часть бюджета. В связи с чем, глава Правительства поручил Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики изучить данный вопрос и внести соответствующие предложения, сообщает отдел информобеспечения Аппарата правительства КР.