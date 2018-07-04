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Выявлен факт мошенничества в ходе строительства дороги "Балыкчи-Корумду"

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой республики по фактам мошенничества, злоупотребления должностным положением и заключения контракта, осуществления государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 166, 304 и 306 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проверки Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, проведенной совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики, в Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики выявлена схема незаконного использования бюджетных средств при привлечении консультационных услуг в процессе реконструкции автомобильной дороги "Балыкчи – Тамчи – Чолпон-Ата – Корумду".

Установлено, что 17 декабря 2015 года между Департаментом и консалтинговой компанией "К." заключен договор о предоставлении консультационных услуг в ходе реконструкции вышеназванного участка дороги. Однако договор был заключен в нарушение требований Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках", с необоснованным завышением общей суммы на 16 млн 284 тыс. сомов.

Тем самым, в результате противоправных действий Департамента и вышеуказанной компании, государству причинен ущерб в особо крупном размере.В настоящее время уголовное дело направлено в следственный орган для организации расследования.

URL: https://www.vb.kg/371894
Теги:
Генеральная прокуратура, Минтранском, дороги, строительство, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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Комментарии
Жолчу - Бай
04.07.2018, 15:27

.... " .. выявлен факт мошенничества " - это звучит так обыденно , что кажется естественным явлением  и как бы само собой разумеющимся фактом , вот до чего дожили ... на очереди альтернативная дорога Север - Юг ...

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Сымбат
04.07.2018, 15:42

У меня ощущение, что у нас не Сариев будет виноват, а снова Исаков. Те дела походу разваливаются. 

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