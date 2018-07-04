Кыргызстанцы разбились в ДТП в Чувашии

Трое граждан Кыргызстана погибли, еще два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной автодороге М-7 "Волга" в Козловском районе Чувашии. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в числе погибших двое детей в возрасте 2 и 5 лет. Они сидели вместе с женщиной на заднем сидении легкового автомобиля.

Водитель и еще одна пассажирка с различными травмами после ДТП госпитализированы.

По предварительным данным, смертельное ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В МИД КР пока никак не прокомментировали данное сообщение.