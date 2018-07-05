Погода
$ 68.07 - 68.29
€ 79.15 - 80.02

ГСБЭП выявила факт ущерба государству в 2 млн сомов

149  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Тюпскому, Джеты-Огузскому, Ак-Суйскому районам и городу Каракол совместно с сотрудниками прокуратуры Иссык-Кульской области выявлен факт присвоения бюджетных средств путем злоупотребления должностным положением.

Так, в декабре 2014 года Дирекцией по управлению Иссык-Кульским фондом развития был проведен тендер на услуги строительства спортивного зала в селе Тогуз-Булак Тонского района. По итогам победителем определен ОсОО "Шияр Строй", с которым впоследствии заключен договор на сумму свыше 15 миллионов сомов. В целях гарантийного обеспечения конкурсной заявки (ГОКЗ) ОсОО "Шияр Строй" было внесено 200 тысяч сомов.

Однако должностные лица Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития в целях извлечения выгоды, используя свое служебное положение, в январе 2017 года подделали подпись директора и главного бухгалтера в платежном поручении и заверив печатью, перечислили подрядчику ОсОО "Шияр Строй" 2 миллиона сомов (вместо 200 тысяч сомов) в виде возврата ГОКЗ. Тем самым причинен ущерб государству в особо крупном размере.

Кроме того, с целью сокрытия данного факта в августе 2017 года должностные лица указанной Дирекции подделали выписку банка о возврате вышеуказанных 2 миллионов сомов.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области 21 июня возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 304 (злоупотребление должностным положением), ст. 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), ст. 315 (служебный подлог) и ст. 350 (подделка документов) УК КР.

URL: https://www.vb.kg/371903
Теги:
Иссык-Кульская область, коррупция, уголовная ответственность, ГСБЭП, Фонд развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  