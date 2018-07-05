ГСБЭП выявила факт ущерба государству в 2 млн сомов

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Тюпскому, Джеты-Огузскому, Ак-Суйскому районам и городу Каракол совместно с сотрудниками прокуратуры Иссык-Кульской области выявлен факт присвоения бюджетных средств путем злоупотребления должностным положением.

Так, в декабре 2014 года Дирекцией по управлению Иссык-Кульским фондом развития был проведен тендер на услуги строительства спортивного зала в селе Тогуз-Булак Тонского района. По итогам победителем определен ОсОО "Шияр Строй", с которым впоследствии заключен договор на сумму свыше 15 миллионов сомов. В целях гарантийного обеспечения конкурсной заявки (ГОКЗ) ОсОО "Шияр Строй" было внесено 200 тысяч сомов.

Однако должностные лица Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития в целях извлечения выгоды, используя свое служебное положение, в январе 2017 года подделали подпись директора и главного бухгалтера в платежном поручении и заверив печатью, перечислили подрядчику ОсОО "Шияр Строй" 2 миллиона сомов (вместо 200 тысяч сомов) в виде возврата ГОКЗ. Тем самым причинен ущерб государству в особо крупном размере.

Кроме того, с целью сокрытия данного факта в августе 2017 года должностные лица указанной Дирекции подделали выписку банка о возврате вышеуказанных 2 миллионов сомов.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области 21 июня возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 304 (злоупотребление должностным положением), ст. 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), ст. 315 (служебный подлог) и ст. 350 (подделка документов) УК КР.