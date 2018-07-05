"Мать" продала трехмесячного сына, чтобы купить себе дом

На Украине в Херсонской области женщина пыталась более чем за 500 тысяч рублей продать своего трехмесячного сына, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне", - говорится в сообщении.

В указанное время "мать" передала младенца покупателям, написав при этом расписку, что в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

Женщина была задержана во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тысяч гривен (более 500 тысяч рублей).

Сообщается, что она ранее судима и вела асоциальный образ жизни. На вырученные деньги, по ее же словам, она хотела приобрести дом.

По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека").

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.