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Узбекистан и Таджикистан поделили границу

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- Оксана Гут
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы". Об этом сообщает Trend.

Отмечается, что закон был принят парламентом Узбекистана 31 мая и одобрен сенатом 28 июня. Соответствующий договор же был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта.

Так сторонами согласованы 99,99 % ранее неделимитированных участков границ, или 192,7 км.

Кстати, у Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном не согласованы в общем около 800 км.

В сентябре 2017 года президенты Кыргызстана и Узбекистана подписали Договор о границе, который закрепляет описание более 1170 км госграницы. Несогласованными остаются порядка 300 км на 58 участках.

С Таджикистаном же работа по делимитации госграницы была приостановлена. На кыргызско-таджикской границе более 70 несогласованных участков - это около 470 км.

URL: https://www.vb.kg/371907
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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Комментарии
Болотбек
05.07.2018, 11:05

А депутаты ЖК ушли в отпуск ,думаю,не на заслуженный отпуск. При таком положении дел в стране они вообще должны забыть о каникулах. Надо же два месяца будут отдыхать за счёт народа. Недавно один пенсионер рассказывал о своей жизни. Трудился он в основном на селе и оказывается лет сорок работал без отпусков, если не считать  три дня отдыха, после которых его отзывали. Или про женщину рассказали, которая была пунктуальна во всем. На работу приходила без опозданий, уходила тоже во время, свои обязанности исполняла точно. Но как-то стала приходить на работу  с опозданием,позже. Это всех стало удивлять. Кто-то не выдержал и спросил: "А что это с Вами, почему Вы опаздываете?"  "Так я же в отпуске"- ответила  она. Вот такие бывают рядовые граждане, не устают. 

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