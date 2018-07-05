Узбекистан и Таджикистан поделили границу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы". Об этом сообщает Trend.

Отмечается, что закон был принят парламентом Узбекистана 31 мая и одобрен сенатом 28 июня. Соответствующий договор же был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта.

Так сторонами согласованы 99,99 % ранее неделимитированных участков границ, или 192,7 км.

Кстати, у Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном не согласованы в общем около 800 км.

В сентябре 2017 года президенты Кыргызстана и Узбекистана подписали Договор о границе, который закрепляет описание более 1170 км госграницы. Несогласованными остаются порядка 300 км на 58 участках.

С Таджикистаном же работа по делимитации госграницы была приостановлена. На кыргызско-таджикской границе более 70 несогласованных участков - это около 470 км.