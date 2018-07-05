Узбекистан и Таджикистан поделили границу

А депутаты ЖК ушли в отпуск ,думаю,не на заслуженный отпуск. При таком положении дел в стране они вообще должны забыть о каникулах. Надо же два месяца будут отдыхать за счёт народа. Недавно один пенсионер рассказывал о своей жизни. Трудился он в основном на селе и оказывается лет сорок работал без отпусков, если не считать три дня отдыха, после которых его отзывали. Или про женщину рассказали, которая была пунктуальна во всем. На работу приходила без опозданий, уходила тоже во время, свои обязанности исполняла точно. Но как-то стала приходить на работу с опозданием,позже. Это всех стало удивлять. Кто-то не выдержал и спросил: "А что это с Вами, почему Вы опаздываете?" "Так я же в отпуске"- ответила она. Вот такие бывают рядовые граждане, не устают.