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Крадут ли кыргызстанских детей на органы?

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- Виктория Григоренко
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Усиленно распространяемая на территории города Ош, Ошской и Джалал-Абадской области информация в социальных сетях, а также по WhatsApp о том, крадут детей на органы, не соответствует действительности. Об этом сообщили в МВД КР.

"Призываем граждан не полагаться на сведения, получаемые из социальных сетей и других сомнительных источников, а опираться на официальную информацию компетентных органов. В органах внутренних дел не зарегистрирован ни один факт, который описывается и распространяется в социальных сетях, а также по WhatsApp", - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, сотрудники милиции ведут соответствующие работы по установлению лиц, распространяющих ложную информацию.

"Все они будут привлечены к уголовной ответственности, согласно законодательству КР. Просим граждан не распространять непроверенную информацию ни по телефону, ни в социальных сетях, а обращаться прямо в милицию. МВД просят родителей не поддаваться панике и не распространять необоснованных слухов. Сегодня милиция регулярно отслеживает информацию подобного рода", - заверили в правоохранительных органах.

Неправдоподобной назвали информацию о якобы вырезанных у детей почках и в отечественном Минздраве.

"Первая реакция на видео, которое гуляет в социальных сетях, о мальчике, который пропал на три дня, а на четвертый нашелся живым, и у него якобы удалили почку, а вместо неё уложили в ребенка целлофановый пакет с деньгами - фейк! Как пояснил директор Республиканского научного центра урологии Нацгоспиталя при Минздраве КР Акылбек Усупбаев, "теоретически, конечно, возможно, убрать почку". "Но чтобы вместо неё вшить пакет, и при этом ребенок остался жив - большое преувеличение, похожее на выдумку", - прокомментировал он. Чего нам всем не хватает, так это просвещения. Кому-то, видимо, выгодно держать народ в страхе", - подчеркнули в Минздраве КР.

URL: https://www.vb.kg/371908
Теги:
дети, Кыргызстан, МВД, Минздрав
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Комментарии
Болотбек
05.07.2018, 11:27

Сказочников развелось........

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