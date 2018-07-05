Выгодная сделка мурабаха от Исламского Финансового Центра "Бакай Банка"

Исламский Финансовый центр (ИФЦ) ОАО "Бакай Банк" предлагает выгодную сделку– Мурабаха. Компания работает по исламским принципам банковского дела и финансирования, в соответствии с законами Шариата, по международным шариатским стандартам AAOIFI. Одним из приоритетных направлений коммерческой деятельности является мурабаха – сделка по продаже товара в рассрочку, приобретенного ИФЦ по заявке клиента, с заранее оговоренной наценкой.
приобретение различных товаров: бытовая техника, компьютерная техника, видео и аудиотехника, средства связи, мебель, и т.п.
Физические лица, резиденты КР, со стажем работы более 6 месяцев;
Возраст Клиента/ Поручителя: от 21 до 65 лет
Сумма финансирования: от 5 000 сом до 120 000 сом
Срок финансирования: от 3 до 24 месяцев
Обеспечение: Приобретаемое движимое имущество / поручительство
Стоимость товара до 40 000 сом включительно,
15 %, поручительство cупруга/и или третьего лица;
20 %, приобретаемый товар.
10 %, при получение повторного финансирования, без просрочек.
Стоимость товара от 40 001 до 60 000 сом,
20 %, поручительство cупруга/и или третьего лица.
25 %, приобретаемый товар.
Стоимость товара от 60 001 до 120 000 сом,
30 %, поручительство третьего лица и cупруга/и.
Паспорт клиента, супруги (а) клиента, паспорт поручителя и супруги(а) поручителя;
Свидетельство о заключении/расторжении брака,
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы подтверждающие платежеспособность Клиента;
- развития бизнеса (товарооборот),
- развития сельского хозяйство (животноводство и растениеводство)
- покупка строительных материалов
- покупка товара не запрещенные законодательством КР и стандартами Шариата
• Физические лица, резиденты КР, со стажем работы более 6 месяцев
• Возраст Клиента/ Поручителя: от 21 до 65 лет
• Срок финансирование от 3 до 60 месяцев
• Финансирование от 20 000 и выше
• Валюта финансирования: KGS, USD.
• Погашение: ежемесячно равными взносами, гибкий график.
• Обеспечение: движимое и/или недвижимое имущество / поручительство
• Индивидуальный подход каждому Клиенту,
• Поручительство: По решению комитета по финансированию
Паспорта клиента, супруги(а) Клиента,
Свидетельство о заключении/расторжении брака,
Справка с место жительства
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность Клиента;
Исламский Финансовый Центр – первое и единственное исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО "Бакай Банке" и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.
Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй 111а.
Колл–центр: +996(312)610061, Моб.: 6111
Сайт: www.ifcenter.kg
Email: office@ifcenter.kg