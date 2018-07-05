Выгодная сделка мурабаха от Исламского Финансового Центра "Бакай Банка"

Исламский Финансовый центр (ИФЦ) ОАО "Бакай Банк" предлагает выгодную сделку– Мурабаха. Компания работает по исламским принципам банковского дела и финансирования, в соответствии с законами Шариата, по международным шариатским стандартам AAOIFI. Одним из приоритетных направлений коммерческой деятельности является мурабаха – сделка по продаже товара в рассрочку, приобретенного ИФЦ по заявке клиента, с заранее оговоренной наценкой.

Мурабаха на потребительские цели

Цель финансирования:

приобретение различных товаров: бытовая техника, компьютерная техника, видео и аудиотехника, средства связи, мебель, и т.п.

Условия финансирования:

Физические лица, резиденты КР, со стажем работы более 6 месяцев;

Возраст Клиента/ Поручителя: от 21 до 65 лет

Сумма финансирования: от 5 000 сом до 120 000 сом

Срок финансирования: от 3 до 24 месяцев

Обеспечение: Приобретаемое движимое имущество / поручительство

Первоначальный взнос:

Стоимость товара до 40 000 сом включительно,

15 %, поручительство cупруга/и или третьего лица;

20 %, приобретаемый товар.

10 %, при получение повторного финансирования, без просрочек.

Стоимость товара от 40 001 до 60 000 сом,

20 %, поручительство cупруга/и или третьего лица.

25 %, приобретаемый товар.

Стоимость товара от 60 001 до 120 000 сом,

30 %, поручительство третьего лица и cупруга/и.

Необходимые документы:

Паспорт клиента, супруги (а) клиента, паспорт поручителя и супруги(а) поручителя;

Свидетельство о заключении/расторжении брака,

Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы подтверждающие платежеспособность Клиента;

Мурабаха-Универсал

Цель финансирования:

- развития бизнеса (товарооборот),

- развития сельского хозяйство (животноводство и растениеводство)

- покупка строительных материалов

- покупка товара не запрещенные законодательством КР и стандартами Шариата

Условия финансирования:

• Физические лица, резиденты КР, со стажем работы более 6 месяцев

• Возраст Клиента/ Поручителя: от 21 до 65 лет

• Срок финансирование от 3 до 60 месяцев

• Финансирование от 20 000 и выше

• Валюта финансирования: KGS, USD.

• Погашение: ежемесячно равными взносами, гибкий график.

• Обеспечение: движимое и/или недвижимое имущество / поручительство

• Индивидуальный подход каждому Клиенту,

• Поручительство: По решению комитета по финансированию

Необходимые документы:

Паспорта клиента, супруги(а) Клиента,

Свидетельство о заключении/расторжении брака,

Справка с место жительства

Справка о заработной плате за последние 6 месяцев или другие документы, подтверждающие платежеспособность Клиента;

Справка: