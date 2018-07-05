Сеть АЗС "Газпромнефть" в Кыргызстане подвела итоги I-этапа акции "Действуй, Побеждай!", который проходил с 20.04 по 21.06 2018 года.

Всего в розыгрыше приняло участие более 60-ти тысяч зарегистрированных скретч-карт.

На кону оказались:

- 1 путешествие в любую точку мира,

- 5 телевизоров,

- 5 ноутбуков,

- 10 спортивных велосипедов Gergert Sport,

- 10 смартфонов Xiаоmi,

- 10 авторегистраторов с ночным видением Neoline,

- 10 клубных карт в фитнес-клуб премиум-класса "Chаngе Fitness",

- 5 автомобильных пуско-зарядных устройств Neoline,

- 30 сертификатов на получение премиального топлива G-Drivе.

Имена победителей I-этапа стали известны 28 июня в прямом эфире радиостанции "Рекорд" Бишкек FM 89.00. Оnlinе-трансляция велась на сайте www.ts.kg, а также на официальной странице "Газпром нефть Азии" в социальной сети Instаgrаm.

Счастливчиков определили с помощью генератора случайных чисел (RАNDОM) в присутствии независимой комиссии. В ее состав вошли: Сергей Душимов - участник команды КВН "Азия Микс", чемпион высшей лиги КВН, Екатерина Козелецкая - представитель компании "Gеrgеrt Spоrt" в КР, Марат Асенов - представитель Федерации футбола в КР, Манас Абдиев - чемпион Кыргызстана по тайскому боксу 2017 года, Ксения Стрельцова - эстрадная исполнительница, Максат Садырбеков - эстрадный исполнитель, участник проекта "Нон стоп", Егор Шнайдер - известный фитнесс тренер, Бахтияр Касымалиев - участник команды КВН "Азия Микс", чемпион высшей лиги КВН и Аким Карасаев - участник команды КВН "Азия Микс" , чемпион высшей лиги КВН.

Розыгрыш превратился в увлекательное трехчасовое шоу, которое вел радиоведущий Эрик Молдалиев. Каждый час в студии появлялись новые гости, в присутствии которых и происходил розыгрыш призов I-этапа акции "Действуй, Побеждай!".

Сейчас в полном разгаре II-этап акции, который завершится 30 августа. В розыгрыше II и III этапов акции будут разыграны аналогичные подарки. Напоминаем, что в ноябре состоится розыгрыш главного приза акции "Действуй, Побеждай!" - эксклюзивный автомобиль Rеnаut Cаptur 2018 года выпуска.

Стать участником акции "Действуй, Побеждай!" достаточно просто: заправляйтесь любым видом топлива в сети АЗС "Газпромнефть" и получайте печать в купоне участника за каждые 10 литров.

Удваивайте шансы вместе с топливом G-Drivе - за каждые 10 литров премиального топлива G-Drivе будут проставлены целых 2 печати!

Собрав 10 печатей, купон следует обменять на скретч-карту и зарегистрировать ее код на сайте акции www.gpn-prоmо.kg либо QR-код в мобильном приложении "ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!".

Сеть АЗС "Газпромнефть" от всей души поздравляет победителей I-этапа розыгрыша по акции "Действуй, Побеждай!" и благодарит своих клиентов за участие!

В течение 10 дней со всеми победителями свяжутся по номеру телефона, который был указан при регистрации скретч-карты на сайте gpn-prоmо.kg, и официально пригласят на награждение.