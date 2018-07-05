На проспекте Манаса появится велодорожка

Мэрия Бишкека начала реабилитацию проспектов Манаса и Ч. Айтматова, где в настоящее время ведутся работы по замене дорожного покрытия и бордюров. В скором времени на проспектах появится велодорожка и общественные пространства.

МП "Бишкекглавархитектура" подготовила проект благоустройства проспекта Манаса и Ч. Айтматова с организацией велодорожек и общественных пространств. Проект предполагает изменение городской среды в пределах улично-дорожной сети с элементами благоустройства, посредством организации общественных пространств, мест для кратковременного отдыха, размещения малых архитектурных форм и создания велодорожки.

Согласно проектным решениям специалистов МП "Бишкекглавархитектура", велодорожки запроектированы таким образом, что они обособленные, изолированы от проезжей части дороги, что обеспечивает безопасное передвижение людей на велосипеде, также веломаршрут будет соответствовать транзитным задачам пользователей.

Проектом охватывается участок города на всем протяжении данной улицы, начиная от улицы Семетей до проспекта Жибек Жолу. Протяженность составляет 9 км, соответственно, протяженность велодорожек составит 18 км. Кроме того, на данном участке планируется и обновление тротуаров.

Стоит отметить, что рамках данного проекта предусматривается улучшение системы уличного освещения, ирригационных сетей и покрытия пешеходных коммуникаций.

Ранее проведенный дорожными службами анализ показал, что парковочные места, расположенные на отрезке проспекта Манаса от улицы Киевской до Токтогула использовались хозяйствующими субъектами в качестве стоянки, тем самым исключая возможность парковаться их посетителям.

Принимая во внимание необходимость создания условий для пешеходов и любителей велоспорта, было принято решение в пользу развития пешеходной инфраструктуры.