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Милиционера, спасшего тонущего подростка, наградили нагрудным знаком

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- ВБ
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Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что 1 июля 2018 года в Кадамжайском районе Баткенской области сотрудник местного РОВД спас девочку, которая пыталась покончить с собой.

В этот день в милицию поступило сообщение, что молодая девушка хочет совершить самоубийство. Сотрудники Кадамжайского района предприняли оперативные меры, поделившись на несколько групп, начали усиленные поиски.

Начальник поселкового отделения милиции Нурланбек Бегалиев первым заметил, как подростка уносит течением и, прыгнув за ней в канал, спас несовершеннолетнюю.

По поручению премьер-министра Кыргызской Республики, приказом министра внутренних дел Кыргызской Республики от 5 июля 2018 года за образцовое исполнение служебных обязанностей, ответственное отношение к служебному долгу и самоотверженность, проявленную при спасении утопающего, начальник Халмионского ПОМ ОВД Кадамжайского района капитан милиции Нурланбек Бегалиев награжден нагрудным знаком "ИИМдин мыкты кызматкери" (Лучший сотрудник МВД КР).

Капитан милиции Бегалиев Нурланбек 1974 г.р., работает в органах внутренних дел с 2002 года. Находился на различных должностях в УВД Баткенской области: помощником дежурного, а затем инспектором дежурной части, инспектором по делам несовершеннолетних, участковым инспектором. В 2015 году получил назначение на должность начальника Халмионского поселкового отделения милиции Кадамжайского РОВД, где и работает по настоящее время.

Сотрудники милиции и ранее проявляли отвагу при спасении людей:

В 2012 году в городе Бишкек военнослужащий внутренних войск МВД и сотрудники ГУГССО МВД вытащили ночью из БЧК утопающего человека.

В 2012 году в столице курсанты Академии МВД КР спасли тонущего в канале мужчину, при этом бежали за ним более километра.

В 2014 году в Сокулукском районе милиционер ГУГССО МВД спас троих человек, вытащив их из горящего дома.

В 2015 году в городе Токмок милиционер ППСМ погиб, пытаясь спасти тонувшую женщину.

В 2015 году курсанты Академии МВД спасли тонувшего в быстротоке человека.

В 2016 году курсанты Академии МВД КР вызволили из канала и спасли молодого человека.

В 2017 году в Сузакском районе сотрудники Патрульной милиции вызволили из реки женщину, которую уносило течением.

В 2017 году в Бишкеке сотрудники ГУГССО МВД сумели вовремя эвакуировать и спасти людей при пожаре в многоквартирном доме.

URL: https://www.vb.kg/371919
Теги:
Кадамджайский район, спасатели, МВД
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